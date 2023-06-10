В начале года министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан заявлял, что стоимость строительства аэродромной инфраструктуры составляет порядка 10 млрд рублей. Таким образом, стоимость ВПП выросла как минимум на 35%. Как уточнил Середюк в субботу, новая стоимость посчитана "в нынешних ценах".

При этом строительство терминала по-прежнему оценивается в 5 млрд рублей. Таким образом, с учетом изменений, стоимость аэропорта в целом составляет 18,5 млрд рублей.

Середюк подчеркнул также, что еще 18 млрд рублей необходимо для создания инфраструктуры, которая обеспечит работу аэропорта, в том числе, дороги к аэропорту и обеспечения объекта электричеством.

"Мы собрали нагрузки мощностей и говорим — здесь нужно столько электричества, что необходимо отдельную ветку от Саяно-Шушенской ГЭС привести, я не шучу. Она здесь идет. Мы просто врезаемся в нее и ставим подстанцию. Цена вопроса — 10 млрд рублей", — сказал Середюк.

Инвестор строительства аэропорта в Шерегеше — холдинг "Новапорт", при этом компания готова вкладывать в терминал и приступить к строительству аэровокзального комплекса только после решения о выделении финансирования на строительство ВПП.

Как сообщалось, ООО "Международный аэропорт Кемерово" (входит в холдинг "Новапорт") в конце 2022 года заключило с ООО "Спектрум-Холдинг" контракт на проектно-изыскательские работы по проектированию аэропортового комплекса "Шерегеш". Полное завершение проектных работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, планируется во втором квартале 2024 года.