"За этими "легендарными" улицами давно закрепилась дурная слава и репутация самых злачных мест в городе. Они регулярно попадали в криминальные сводки из-за постоянных драк, краж, торговли контрафактным алкоголем, шариками с "веселящим" газом и других сомнительных активностей. Вариантов развития этой локации может быть много — проработаем различные версии", — написал он.

Согласно одной из концепций, опубликованной главой Центрального района Еленой Федоровой в телеграм-канале, среди объектов, которые могут появиться в квартале, есть сцена для кино под открытым небом, концертов и новогодней елки, площадка для мини-гольфа и петанка, шахматы, настольный теннис, качели, детские площадки, скульптуры и фотозоны.

По ее словам, власти уже обсудили идеи с представителями собственников помещений в "формате открытого микрофона".

"Будем продолжать встречи. Цель остается неизменной — необходимо принять совместное решение, которое приведёт к преображению локации", — написала Федорова.

Она сообщила, бизнесмены должны будут направить свои предложения по преображению Думской и Ломоносова в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, а также в администрацию Центрального района.

Федорова также уточнила, что ранее ситуация на улицах "была вопиющей", и благодаря работе силового блока количество правонарушений там снизилось на 70%.

Поляков со своей стороны подчеркнул, что город готов поддержать ответственный бизнес льготным кредитованием, сниженной арендной ставкой, софинансированием проектов в рамках государственного и частного партнерства.

На его взгляд, здесь необходимо создать новую точку притяжения с учетом интересов жителей, собственников помещений и предпринимателей, так как "сложившаяся криминогенная обстановка отталкивала из этой локации законопослушный бизнес, несмотря на привлекательное расположение и хорошую транспортную доступность".

Как сообщалось, в марте 2023 года почти два десятка петербургских баров на Думской улице были опечатаны как вещдоки по делу о спаивании подростков.

В декабре 2017 года парламент Петербурга обращался к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой сократить количество круглосуточных заведений на Думской — одном из центров ночной жизни города. Один из депутатов указывал, что СМИ "пестрят сообщениями о совершении правонарушений" в этой локации, что вредит имиджу Петербурга как культурного и туристического центра.

Думская улица расположена в Центральном районе Санкт-Петербурга и проходит от Невского проспекта до улицы Ломоносова. В начале 2000-х годов улица превратилась в один из центров ночной жизни Петербурга: здесь расположились десятки баров и ночных клубов.

В районе Думской улицы неоднократно происходили конфликты между посетителями заведений, в том числе с применением холодного, травматического и огнестрельного оружия.