"В числе находок — две древнерусские берестяные грамоты", — отметили археологи.

К сожалению ученых, фрагменты, обнаруженные ими на раскопках неподалеку с берегом реки Волхов, являются обрывками гораздо больших по размеру грамот.

Находкам предстоит реставрация. Их тексты будут внимательно изучать лингвисты. Даты написания грамот устанавливаются.

Исследования у Волхова продолжаются.

Согласно сведениям из Новгородского государственного музея-заповедника, обнаруженные в Великом Новгороде грамоты стали для Новгородской области первыми в 2023 году.