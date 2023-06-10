Пассажиропоток новокузнецкого аэропорта в 2022 году составлял 416 тыс. пассажиров. Таким образом, показатель вырастет более, чем вдвое.

"Реализуется комплексная программа развития курорта Шерегеш на 2020-2025 годы, которая позволит обеспечить рост вместимости отельной инфраструктуры до 8 тыс. мест или 1 млн туристов ежегодно. Развитие инфраструктуры будет способствовать притоку туристов, прибывающих авиационным транспортом", — сообщается в презентации.

Согласно презентации, в 2022 году авиатранспортом прибыло 94 тыс. туристов. В 2025 году, как ожидается, будет 237 тыс. туристов, прибывающих авиатранспортом.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.

Основной владелец аэропорта Новокузнецка — ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро", владеет порядка 80% ООО "Аэрокузбасс", управляющего аэропортом Новокузнецка), которое планирует построить новый аэровокзал и ввести его в эксплуатацию в 2023 году. "СибАэро" принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг".

Пока Шерегеш работает главным образом как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2022-2023 годов турпоток на курорт вырос на 100 тыс. человек и превысил 2,3 млн человек.