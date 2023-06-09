Информационный центр на южном побережье заказника в здании наблюдательной вышки откроется в субботу.

"Рядом с вышкой проходит трасса экологического маршрута заказника. Трасса длиной около 1,5 км начинается у северных ворот форта "Шанц" и проходит по грунтовым дорогам, лесным тропинками песчаным пляжам", — говорится в сообщении.

На маршруте есть тематические стенды и беседка для отдыха. Прогулка по деревянному настилу может быть самостоятельной, также можно записаться на бесплатную экскурсию от сотрудников Дирекции особо охраняемых природных территорий.

Информационный центр будет открыт с июня по август по выходным с 11:30 до 17:30. Внутри центра также организована экспозиция, посвященная природным и историческим достопримечательностям острова Котлин, в том числе ценным природным комплексам самого заказника.

Уточняется, что на острове сохранились практически исчезнувшие в городе черноольховые и уникальные осиновые леса, а также песчаные побережья с приморскими травянистыми сообществами. Мелководья с тростниковыми и камышовыми зарослями, окружающие остров, являются одним из главных в городе мест миграционных стоянок и гнездования птиц. Более 60 видов редких и охраняемых видов обитает на острове и в его окрестностях.