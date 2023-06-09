"Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям. Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023-го", — сказала она.

Новый маршрут позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут, отметили в Росавиации.

Из соображений безопасности с 24 февраля прошлого года ограничено для полетов воздушное пространство на юге и в центральной части РФ, приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Из-за необходимости облетать закрытые воздушные зоны продолжительность рейсов на юг страны, а также проходящих через него международных рейсов, заметно увеличилось.