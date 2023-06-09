Он отметил, что использование водных объектов допускается для купания, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

"Чтобы его получить (разрешение — ИФ) необходимо подать заявление и экспортное заключение. Отмечу, что на сезон 2023 года ни одно юридическое лицо к нам за получением такого заключения не заявилось. Отсюда вывод, что объектов, пригодных для купания, на территории Свердловской области нет", — сказал Вагнер.

Кроме того, ведомство самостоятельно проводит в регионе ежегодный мониторинг качества воды — в 95 водных объектах и 126 мониторинговых точках. По результатам этих исследований, качество воды требованиям законодательства не соответствует, отметил Вагнер.

"В частности, по тем результатам исследований, которые были проведены в этом году, по санитарно-химическим показателям процент несоответствующих проб составил 73%, по микробиологическим — порядка 20%, по паразитологическим — 5,5%. Это еще раз подтверждает тот факт, что вода у нас в водоемах не соответствует нормам и ее использование для купания будет небезопасным", — сказал глава отдела.

При этом, по данным Роспотребнадзора, проверенные в текущем году на пляжах региона песок и почва неудовлетворительных проб пока не показали.