«В последние годы нам все время говорили, что количество санаториев неуклонно уменьшается. Я хочу подчеркнуть, что это не так. Уменьшается количество санаториев-профилакториев. То есть организаций, которые находятся в городе, которые являются смешанным амбулаторно-санаторным форматом. Которые были в большом количестве построены в 1980-х годах. Хотя мы видим, что сейчас на рынке появился спрос и на этот формат. Он отрабатывает в виде санаторно-курортного лечения вечером после работы», — рассказал он, выступая на Российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Как отметил Данилов, в последние годы наибольшим спросом пользовались загородные санатории. «Этот формат прирастал по количеству объектов, хотя мы фиксировали вход максимум одного объекта в год. До последнего года и тех тенденций, которые мы видим сейчас», — уточнил эксперт.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма, только с 2010 по 2019 год количество санаториев-профилакториев сократилось на 28%, с 656 до 467. При этом число санаториев за тот же период выросло. Всего в 2019 году в России насчитывалось 1777 здравниц.

Если говорить о санаторно-курортной отрасли в целом, то, по словам Данилова, спад интереса к такому отдыху преодолен, и в 2022 году по количеству размещенных туристов объекты санкура почти достигли допандемийного уровня.

Согласно презентации, в 2019 году в санаторно-курортных объектах отдохнули 6,7 млн туристов, а в 2022 году – 6,6 млн.