"Мы запустили программу экскурсионных поездок для школьников из Санкт-Петербурга, чтобы они хорошо знали город, и, конечно, там есть петровские маршруты. (...) Уже в прошлом году 30 тыс. петербургских школьников проехали по ним", — сказал Корнеев, выступая на XVI Международном петровском конгрессе.

С императором связаны три основных маршрута: "Блистательный Петергоф", "По следам Петра" и "Санкт-Петербург — морская столица". Корнеев подчеркнул, что фигура Петра является основополагающей для туристической отрасли города, ему посвящены многие городские события. "Петра I можно его назвать основателем туризма. И это не пустые слова. Начало сервиса гостеприимства связывается с почтовой службой Петра, которую он создал, и в 1714 году подписал указ об устройстве вдоль дорог постоялых и гостиных дворов. От этого началось как минимум регулирование путешествий по нашей стране", — отметил председатель комитета.