За тройкой лидеров следуют туры по России. Замыкают семерку Шри-Ланка, Таиланд и Абхазия.

"Это продажи по туристам из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что прямых рейсов на Шри-Ланку и в Таиланд из Петербурга нет, к сожалению, они все равно входят в топ-7, потому что они есть из Москвы — туристы благополучно отправляются из столицы", — сказала Хитрова.

По сравнению с летом 2022 года из семерки пропали Казахстан и Мальдивы, доля продаж по Турции уменьшилась с 93,2% до 69,7% за счет расширения Египта и ОАЭ, уточнили в Anex Tour.

Порядка 84% клиентов, отправляющихся в Турцию, предпочитают Анталию, 15% приходится на курорты Эгейского моря (Даламан и Бодрум), еще 1% — на Стамбул.

Средний чек петербургского туриста при бронировании до 1 июня на летние заезды в Турции составил в 2023 году 3169 у.е., что на 223 у.е. ниже показателя прошлого года, что, вероятно, произошло за счет сокращения среднего срока пребывания с 10 до 9 ночей, полагают в компании.

Оператор также отмечает постепенный рост популярности пакетного заказа экскурсий вместе с туром в связи со сложностью использования российский банковских карт за границей.

Средний чек на тур по России в текущем году составил 1370 у.е. (1052 у.е. в 2022-м), по Абхазии — 1399 у.е. (928 у.е.). Средний чек в ОАЭ подешевел более чем вдвое — с 4465 у.е. до 1990 у.е. По словам Хитровой, это стало возможным благодаря перелетам flydubai из Петербурга.

При бронировании летних туров по России петербуржцы в 2023 году предпочли Сочи, Калининград, Дагестан и Байкал. Два города-лидера перешли с прошлого года, хотя оператор зафиксировал двухкратный рост числа бронирований. Место двух последних направлений в списке в 2022 году занимали Ставрополье, Татарстан и Нижний Новгород.