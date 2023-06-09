"Когда мы готовили выставку в Екатеринбурге в нашем центре "Эрмитаж — Урал", выяснилось, что внутри есть эта надпись. Вы можете прочитать: "сие приносится в знак благодарения Господу Богу за целебные воды, сделано при оных марта в 14-й день 1724 год". И подпись: "Петр", — сказал Нилов, выступая на XVI Международном петровском конгрессе.

Он отметил, что Петр сделал это паникадило в 1724 году во время пребывания на курорте Марциальные Воды. Надпись оставлена, предположительно, за день до отъезда Петра и Екатерины.