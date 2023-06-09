"Этот период необходим подрядной организации для заливки бетонной смеси и набора бетоном проектной прочности. На этот период разработана временная схема движения маршрутов общественного транспорта. Для прохода пешеходов мост будет открыт", — говорится в сообщении.

Волжский мост будут перекрыт с 23:50 30 июня и вновь открыт в 5:00 5 июля.

В первые 12 часов перекрытия будет проводиться бетонирование эстакадных частей. Смесь будут подвозить специальные машины-миксеры. Процесс должен идти непрерывно. Далее бетон будет набирать прочность.

Мост в Рыбинске — один из крупнейших на Волге, его длина с прилегающими сооружениями составляет 1 885 метров. Он был введен в эксплуатацию в 1963 году.