«Динамика загрузки здравниц с января по апрель в этом году показывает рост к 2022 году на 15% в целом по отрасли. И если в прошлом году мы наблюдали, что очень многие регионы не достигли показателей 2019 года, то в январе-апреле остается только 10 регионов, которые отстают по динамике от предыдущих лет. В целом наблюдается устойчивый прирост», — сказал он, выступая на Российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Как отметил эксперт, среди клиентов санаторно-курортного комплекса есть еще одна группа потребителей, которая бронирует гостиницы, но получают лечебно-оздоровительные услуги. В 2019 году эта аудитория достигла миллиона человек, в 2022 году составила 582 тыс.

По словам Данилова, много лет в оздоровительном туризме фиксировалось падение средней продолжительности размещения в санаториях.

По данным ассоциации, в 2015 году в среднем туристы проводили в здравницах 18 дней, в 2022 году – 11,4 дня. При этом последние три года количество дней варьируется примерно на одном уровне – 11,7 в 2020 году, 11,4 в 2021 году.

Общее количество ночевок, проведенных в санаторно-курортных организациях в 2022 году составило чуть больше 75 млн.