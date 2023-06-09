"В прошлом году мы перевезли 2,5 млн пассажиров. В этом году изначально планировали рост до 2,8 млн человек. Но те темпы роста, которые мы наблюдаем сейчас — гораздо выше планируемых (значений — ИФ). Поэтому возможно цифра вплотную приблизится к 3 миллионам (человек — ИФ)", — сказал Рамазанов.

Он подчеркнул, что увеличение пассажиропотока в первую очередь обусловлено возросшим туристическим потоком в республику, а также запланированным открытием внутрироссийских и международных направлений полетов из аэропорта.

"Сейчас в прогнозном плане у нас идет активная работа по открытию авиасообщения с Минском и Тегераном", — отметил руководитель.

В перспективе возможно откроются рейсы из Махачкалы в Ашхабад.

Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы в 2022 году увеличился на 23,6% по сравнению с показателем 2021 года — до 2,509 млн человек. За пять месяцев 2023 года было обслужено 950,546 тыс. человек (рост на 23,6% к аналогичному периоду прошлого года).