"Нас не уведомил никто. Заявители — четыре крымских музея — не получили никакого документа. Это абсолютный беспредел. Безусловно, есть политическая подоплека в этой спешке", — сказала директор музея Татьяна Умрихина.

Верховный суд Нидерландов 9 июня поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота", постановив передать его Украине. Ранее сообщалось, что решение вынесут 15 сентября 2023 года.

По словам Умрихиной, у крымских музейщиков оставалась надежда на иное решение. "Конечно, мы надеялись на то, что все же существует в западном мире система справедливости и правосудия. Сегодня все это рухнуло. Это вопиющий факт политиканства. Мы считаем, что это грабеж нашего народа. Крымские культурные ценности, которые существовали с VII века до н. э., были разграблены европейцами, которые себя считают просвещенными", — сказала Умрихина.

Четыре музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.