Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана и органы транспортной прокуратуры провели проверку деятельности авиакомпании "на фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в период повышенного спроса (летний период отпусков)".

"По итогам проверки в действиях авиакомпании Air Astana выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившегося в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета", — говорится в пресс-релизе антимонопольного агентства.

Решение суда было вынесено 8 июня и пока не вступило в законную силу.

В свою очередь Air Astana сообщила, что будет обжаловать решение суда.

"Прежде всего, взимание топливного сбора авиакомпаниями является законным правом и предусмотрено законом Казахстана "Об использовании воздушного пространства". На сегодня эта норма действует, об этом неоднократно заявляло само агентство. Кроме того, судебное разбирательство по привлечению к административной ответственности было проведено с многочисленными процессуальными нарушениями. Авиакомпания будет обжаловать судебный акт", — говорится в официальном заявлении компании.

Как сообщалось ранее, группа компаний Air Astana в 2022 году перевезла 7,35 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в 2021 году. Это самый высокий показатель за всю 20-летнюю историю авиакомпании. По сравнению с допандемийным 2019 годом рост числа пассажиров составил 44%.

Подразделением Air Astana является лоукостер FlyArystan.