"Аэропорт "Пулково" обслужил 1,75 млн пассажиров и стал вторым аэропортом в России по объему перевозок в мае", — говорится в сообщении.

Лидерами по объему перевозок в мае среди российских авиакомпаний, работающих в "Пулково", стали "Россия", "Победа" и Smartavia, среди зарубежных — Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines и Belavia.

Самыми популярными российскими направлениями из Петербурга стали: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Минеральные Воды, Мурманск.

Наиболее востребованные зарубежные направления — Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ереван, Ташкент, Душанбе, Баку, Самарканд и Ош.

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. По объему перевозок на внутренних воздушных линиях в прошлом году "Пулково" стал вторым в России, уступив только московскому "Шереметьево", но обойдя столичные же "Домодедово" и "Внуково": всего на внутренних рейсах петербургский аэропорт обслужил 15,8 млн пассажиров.