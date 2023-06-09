«Пока мы не видим падения спроса, все идет своим чередом, отказов нет. К сожалению, такие происшествия случаются, никто от них не застрахован. Египетская сторона приняла все необходимые меры, усилила охрану побережья.», — отмечает член правления РСТ, заместитель генерального директора компании «Тез Тур» Владимир Каганер.

По его словам, туроператор предупредил туристов о необходимости соблюдать меры безопасности: в частности, не заплывать далеко, за пределы разрешенной зоны купания

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил, что пока со спросом проблем нет.

«История российских чартеров в Египет насчитывает 28 лет. За это время произошло не более 20 случаев нападения акул с десятью погибшими. По опыту знаю, что одно такое происшествие проходит, как правило, без последствий для рынка. Люди, конечно, волнуются, но заметного падения спроса не бывает. Если происходит повторное нападение, причем со смертельным исходом, то спрос падает на 20-25% и на его восстановление нужно уже гораздо больше времени. Снизятся и цены», — говорит эксперт.

Мкртчян напомнил, что туристы вправе отказаться от забронированной поездки в Египет, но – со штрафными санкциями.

«Согласно закону, туроператор возвращает деньги за тур с учетом понесенных затрат на авиабилеты, на гостиницу. Нападение акул в Красном море – не стихийное бедствие, не форсмажор, который освобождает стороны от обязательств», — говорит Мкртчян.

По данным сети агентств «Магазин горящих путевок», средняя Египет с долей в 12,5% занимает третье место в пятерке лидирующих по продажам направлений после Турции (45,8%) и России (21,5%).

В четверг в российском генконсульстве в Хургаде сообщили о гибели российского гражданина 1999 года рождения при нападении акулы. В момент нападения россиянин занимался снорклингом – плаванием с маской и ластами на поверхности воды. После трагедии власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.