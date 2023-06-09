Новые базовые станции 4G улучшают жизнь в отдаленных поселениях и привлекают туристов. Современная телекоммуникационная инфраструктура появляется в первую очередь в малонаселенных поселках и в популярных туристических локациях, говорится в сообщении.

В частности, недавно новая станция появилась в поселке Некрасово Гурьевского муниципального округа. Здесь располагается музейно-исторический комплекс "Замок Шаакен" — популярная достопримечательность туристического маршрута по Калининградской области, отмечается в пресс-релизе.

Качественная сотовая связь стала доступной и в поселке Заливино на берегу Куршского залива, где находится памятник регионального значения — маяк Риндерорта, на базе которого расположена экспозиция Музея Мирового океана.

Интернет-трафик "пришел" и на территорию музейного комплекса нацпарка "Куршская коса", а также в приморский поселок Матросово, который является популярным у тысяч калининградских рыбаков.

Региональные власти в данном вопросе плодотворно работают с операторами сотовой связи.

"Современные цифровые решения должны быть доступны во всех населенных пунктах, вне зависимости от того, сколько там проживает человек. Это не просто общение, а доступ к огромному числу сервисов и услуг в электронном виде. Также новые станции помогут "подсветить" и продвигать интересные туристические объекты, маршруты", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства — министра цифровых технологий и связи области Левана Дараселию.