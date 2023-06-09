Музей Мирового океана и Государственный музей-заповедник "Петергоф" договорились о новом этапе сотрудничества. Так, Калининграде появится резиденция "Петергофа", которая разместится во Фридрихсбургских воротах и залах бастиона "Литва". Ключевой темой для двух музеев-партнеров является история преобразований и создания российского флота Петром Великим и российское присутствие на Балтике, говорится в пресс-релизе.

И сотрудничество музеев уже началось. Так, в Светлогорске на базе филиала ММО на днях открыта выставка "География игры — игры географии". Основа выставки — коллекции игральных карт из Испании, Англии, Японии и других стран с изображением различных континентов, а также уникальные географические карты.

В августе музеи организуют яхтенный поход из Петербурга в Калининград. Переход по Балтийскому морю будет приурочен к морскому фестивалю "Водная ассамблея", который ежегодно проводит Музей Мирового океана. В этом году мероприятие назначено на 26 августа.

ММО в партнерстве с Калининградской федерацией парусного спорта сначала совершит переход на яхтах в северную столицу, где к ним присоединятся петербургские яхты. Затем участники вместе вернутся в Калининград. Во время переходов в Балтийском море будет находиться учебное парусное судно "Мир". Всего в походе предполагается задействовать более 10 судов. Организаторы планируют, что некоторые яхты во время стоянки в Калининграде будут доступны для посещения.

"Нас очень многое объединяет, и в первую очередь — Балтийское море. Мы должны продемонстрировать всем, что Калининград постоянно находится в центре внимания общественности, особенно с точки зрения культурного развития", — цитирует пресс-служба врио директора "Петергофа" Романа Коврикова.

В свою очередь директор ММО Светлана Сивкова добавила: "Петергоф — морская столица российских императоров, и мы давно задумывали такой совместный проект. Это будет поход калининградских яхт и красивейших судов из Петербурга от причала "Петергофа" до причала Музея Мирового океана, где сегодня создана соответствующая инфраструктура".

Как сообщалось, ММО имеет филиал в Санкт-Петербурге — ледокол "Красин".