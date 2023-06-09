"В середине мая у пары черных лебедей появились два птенца. Первую неделю жизни они провели на спинах родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей", — говорится в сообщении.

Пол птенцов неизвестен, уточняется в телеграм-канале. "Увидеть птенчиков можно на Старой территории зоопарка в вольерном комплексе "Ручеек" — так как там всегда в доступе чистая проточная вода. Он находится рядом с овцебыками и "Ластоногими", — говорится в сообщении.