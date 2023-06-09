«Министр поручил бригада из комитета специалистов по защите Красного моря просканировать поверхность места нападения на россиянина и найти акулу. Команда рыбаков вышла в море на поиски и поймала хищника. Акула передана в лабораторию для экспертизы и выявления всех возможных причин нападения на людей», — говорится в сообщении.

В четверг в российском генконсульстве в Хургаде сообщили о гибели российского гражданина 1999 года рождения при нападении акулы. В момент нападения россиянин занимался снорклингом – плаванием с маской и ластами на поверхности воды. После трагедии власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.

В начале июля 2022 года в Хургаде произошло два случая нападения акулы на людей. Оба инцидента закончились смертями пострадавших.

Как правило, агрессию по отношению к людям в Красном море проявляет океаническая белая акула, одна из крупнейших хищных рыб на земле, размер которой достигает двух метров. Наиболее опасно в плане вероятности нападения плавание в открытом море на поверхности воды.