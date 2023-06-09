"В курортном Железноводске согласно данным биллинга сотовых операторов за 2022 год отдохнуло более 572 тыс. человек, из которых более 220 тыс. составили туристы выходного дня. В прошлом году Железноводск стал самым посещаемым городом Кавказских Минеральных Вод среди туристов выходного дня", — рассказал Бакулин.

По его словам, именно технические возможности выявления местоположения абонента сотовой связи зафиксировали рекордное количество туристов для города за последние 10 лет. Ажиотаж отметили и в местах размещения.

"Места в санаториях и гостиницах раскупают очень быстро, что приводит к тому, что желающие отдохнуть в Железноводске останавливаются в соседних городах и ездят к нам. Мы продолжаем работать над созданием современной курортной инфраструктуры для жителей и гостей всех возрастов и интересов", — добавил глава Железноводска.