Показатель увеличился также по сравнению c маем 2021 года — рост составил 4%.

На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+18% г/г), на международных — 738 тыс. (в 3,4 раза больше, чем годом ранее).

Общий пассажирооборот группы увеличился на 45%, до 9,4 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 2,4 процентного пункта (п.п.), до 83,4%.

В мае 2022 года группа перевезла 2,7 млн человек, что на 25% меньше, чем годом ранее. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине. Впервые за период после 24 февраля прошлого года рост пассажиропотока группа показала в феврале этого — он составил 6% (перевезено 3 млн человек).