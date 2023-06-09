"С начала лета на горячую линию лесной охраны поступило 120 звонков от жителей региона и 44 сообщения из системы "112", из них 15 — о потерявшихся в лесу", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

В пресс-службе отметили, что за первые летние дни 2022 года потерявшихся было всего три.

В ведомстве добавили, что состав "группы риска" не изменился за год — это пожилые люди, подростки. Чаще всего не могли найти дорогу домой в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Ногинском, Клинском лесничествах и лесничестве "Русский лес". Всем заблудившимся помогли найти дорогу домой.