"У нас сложился формат трех фестивальных дней — с 9 по 11 июня, он компактный, удачный и очень динамичный. В первый день выступают хоры по отдельности, второй день посвящен сводному хору, который и близок певческому празднику. Сводный будет состоять в этом году из четырех хоров", — сказал Амерханов.

Фестиваль пройдет в северной части Псковского кремля.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля "Псков" выступят Государственный академический хор имени Свешникова, хоровая капелла России имени Юрлова, камерный хор Академии хорового искусства имени Попова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и хор Подольской филармонии.

Художественный руководитель Всероссийского хорового фестиваля подчеркнул, что "третий день — особый, потому что начинается с литургии, она пройдёт в Псково-Печерском монастыре, её возглавит действующий архиерей — митрополит Псковский и Порховский Тихон".

Вечером 11 июня Псковский кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерт Государственного академического северного русского народного хора.

Вход на фестиваль свободный, будут организованы сидячие места по пригласительным билетам, но каждый может принести с собой плед или стульчик, отметил организатор.

Фестиваль носит имя священника Михаила Гривского, который организовал первый певческий праздник в Пскове в 1911 году. Подобные торжества проходили до 1940 года, сейчас фестиваль возродили.

В сентябре 2022 года за три дня Всероссийского хорового фестиваля имени Гривского выступили 35 коллективов. В последний день фестиваля прозвучала божественная литургия. Ее исполнили 300 певцов из нескольких епархиальных хоров.