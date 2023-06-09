"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с образованием и прохождением южного циклона 10 и 11 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 20-25 м/с", — говорится в сообщении главка МЧС.

Также ведомство предупредило об ожидаемом подъеме уровня воды на реках северного предгорья и Южного берега Крыма на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

Спасатели допускают вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.