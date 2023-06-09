"Российская и китайская стороны договорились о возобновлении пассажирского сообщения с 10 июня", — говорится в сообщении.

Физические лица и транспортные средства на пассажирских направлениях смогут оформиться на выезд в Китай и обратно в речном пункте пропуска Хабаровск, а также смешанных пунктах пропуска Поярково (Амурская область), Амурзет (ЕАО) и Покровка (Хабаровский край).

Пассажирское сообщение между пунктами пропуска Нижнеленинское (РФ, ЕАО) и Тунцзян (КНР) пока восстановлено не будет из-за отсутствия готовности противоэпидемического оборудования на китайской стороне.