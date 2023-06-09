Герои аудиоспектакля расскажут 80 личных историй, все они — реальные пассажиры электричек.

"Студент, который готовится к экзамену, музыкант, играющий в поезде, семейная пара лыжников — под стук колес они расскажут вам об обычной, повседневной жизни, в которой, если вслушаться, всегда есть место чуду", — говорится в сообщении.

Прослушать аудиоспектакль можно только в электропоездах Пермского центрального кольца.

Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов. 300 лет столице Прикамья исполнится 12 июня 2023 года. В рамках празднования юбилея власти региона запланировали цикл различных праздничных мероприятий.

12 июня также отмечается государственный праздник — День России.