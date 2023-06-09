"Мы хотели бы, чтобы в самом Байкальске люди оставались, давалась возможность зарабатывать местному населению, развивалось предпринимательство. И поэтому наша идея — такого природного парка на склонах Хамар-Дабана (горный хребет — ИФ) с сетью троп, кемпингов, видовых площадок, которых в изобилии находится в районе Байкальска", — сказал Бородин.

Сеть троп планируется разбить на участке между реками Солзан и Большая Осиновка, включая территорию недействующего БЦБК, и далее — в горной местности.

Бородин уточнил, что в прошлом году было сделано 11 км троп, в этом году предстоит обустроить 13 км. Всего до 2025 года планируется построить 100 км троп.

Архитектор Байкальской школы тропостроения и добровольчества Евгений Ракитянский сообщил, что эта сеть включает, в частности, тропы Байкальская верста — путь от города к озеру Байкал, Малое и Большое кольца БЦБК; у троп есть ответвления.

На тропах делают входные группы, навигацию, устанавливают лавки и навесы, создают обзорные площадки.

"Есть пикниковая зона, и она пользуется популярностью уже сейчас. Такое лобное место, полностью выложенное из камня по методу сибирской каменной кладки — эта уникальная технология, ноу-хау, родилась на Байкале", — отметил Ракитянский, уточнив, что распложена она в центральной части Байкальской версты.

К строительству и благоустройству троп помимо волонтеров из разных регионов России привлекаются местные жители.

По словам Бородина, этим летом участниками пяти смен лагеря станут 230 человек. Также предусмотрена работа школы бригадиров и проведение фестиваля байкальского тропостроения 9-13 августа, он примет 300 человек.

Завершится работа третьего волонтерского лагеря тропостроителей в Байкальске 24 августа.

Байкальск — город на юге озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Население — около 15 тыс. человек. Был основан в 1961 году, когда началось строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, ставшего главным загрязнителем Байкала. В настоящее время БЦБК закрыт, ведется рекультивация его промплощадки.