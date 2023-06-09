"В понедельник мы празднуем День России — день рождения нашей большой и дружной семьи. Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная — более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы", — написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Он уточнил, что в музее-заповеднике "Коломенское" состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие веселые и познавательные активности для взрослых и детей. В парке "Зарядье" стартует киномарафон от Москино "Они сражались за Родину". В программу вошли восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа: "Суворов", "Адмирал Нахимов", "Адмирал Ушаков", "Чапаев", "Котовский", "Александр Пархоменко", "Щорс", "Александр Невский". Показы пройдут 12, 16, 17 и 18 июня в вечернее время. Киносеансы будут сопровождаться рассказами звезд киноиндустрии и журналистов о том, как снималось кино, и о героях кинолент.

В выходные с 10 по 12 июня на ВДНХ будет организована масштабная программа в павильонах и на экоферме: лекции, мастер-классы, квизы, экскурсии, а также тематические кинопоказы. А 12 июня пройдет праздник "Вся Россия за один день", гостей ждут иммерсивные спектакли, выступления известных музыкальных групп.

Гостей парка "Сокольники" ждет праздничная интерактивная программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами, перфомансами скейтбордистов и силовым шоу. В Парке Горького и парке искусств "Музеон" запланирована обширная музыкальная, театральная, лекционная и экскурсионная программа. 12 июня в парке Музеон пройдет "Фестиваль национальностей".

Также мэр сообщил, что развлекательные и образовательные программы для всех возрастов подготовили библиотеки, культурные центры и школы искусств. Посетителей ждут концерты, квесты и викторины.