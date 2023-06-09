"Я очень рад быть назначенным генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге, особенно в такое важное время. Я с нетерпением жду возможности начать свою работу", — приводятся слова нового генконсула в сообщении.

Прежний генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл покинул свой пост, который занимал четыре года, в марте этого года.

На сайте посольства Великобритании в Москве отмечается, что Котеча работал в Лондоне и за его пределами, в том числе в Гонконге и Нью-Йорке. Он имеет степень в области философии, политики и экономики Оксфордского университета.