"10 июня первые китайские туристы прибудут в Хабаровск. В этот же день в Фуюань отправится российское пассажирское судно", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минтранса после заседания Координационного совета речного пункта пропуска.

Российские граждане смогут оформить визу по прибытию на китайскую сторону в пунктах пропуска сроком на 15 дней.

Дополнительно для въезда в Китай российским туристам потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус, сделать который необходимо не более, чем за 48 часов до въезда в страну.

Еще одним нововведением станет заполнение Карты состояния здоровья для въезда/выезда из КНР. Кроме того, китайским таможенным органом будет проводиться выборочное тестирование прибывающих.

Посетить Китай можно при наличии служебной, гостевой, учебной визы или в составе туристической группы от трех человек.

Как сообщалось, сроки возобновления групповых безвизовых турпоездок между РФ и КНР, приостановленных во время пандемии коронавируса, пока не определены, режим планируется запустить в этом году.

Фуюань расположен в 60 км от Хабаровска, Жаохэ от пункта пропуска Покровка в 10 км, до пандемии маршруты пользовался популярностью у российских и китайских туристов в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Добраться туда можно по реке Амур.