Курс доллара в 9:41 МСК составил 83,025 руб./$1, прибавив 42,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 89,51 руб./EUR1 — плюс 41,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 42,19 копейки — до 85,94 рубля.