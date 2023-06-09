Эксперты напомнили, что на конец марта 2023 года в пяти регионах страны (исключая Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край) работало всего 10 апарт-комплексов.
"Учитывая активное развитие внутреннего туризма, можно спрогнозировать появление проектов в новых наиболее привлекательных локациях", — поясняют в компании.
Напомним, апарт-отель — классифицированный гостиничный объект с номерами-апартаментами, которые приобрели инвесторы и передали с целью получения пассивного дохода в доверительное управление единой управляющей компании. В регионах России формат пока находится на начальной стадии развития, однако в федеральных центрах он себя уже хорошо зарекомендовал. Хотя есть примеры городов, помимо Санкт-Петербурга, где рынок хорошо знаком с этим сегментом — это Екатеринбург и Новосибирск.
"На региональный рынок выходят апарт-отели как в городских, так и в загородных локациях. Туристы уже познакомились с этим форматом в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому будут выбирать его и в новых локациях", — считает региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова.