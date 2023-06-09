По уточненным данным сейсмологов, подземный толчок энергетическим классом 11,3 магнитудой 4,1 был зарегистрирован в 6:57 по местному времени (1:57 мск). Эпицентр находился с юго-западной стороны самого крупного байкальского полуострова Святой Нос, в 32 км северо-западнее поселка Усть-Баргузин.

Согласно оперативным данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в поселках Усть-Баргузин, Максимиха, Адамово (Бурятия), Онгурен (Иркутская область) — 3-4 балла.

Байкальская рифтовая зона, где идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе — Тункинская долина и озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Полуостров Святой Нос — самый большой на Байкале, разделяет два крупных залива: Баргузинский и Чивыркуйский. Является частью Забайкальского национального парка и популярной туристической локацией, привлекая в основном любителей рыбалки. Административный центр — поселок Курбулик с населением около 100 человек.