Проект, по словам сотрудника корпорации, предусматривает строительство всесезонного глэмпинг-отеля в Шиловском районе на правом берегу реки Торта недалеко от села Копаново.

Размер инвестиций превышает 800 млн рублей, уточнил он.

Сопровождение проекта обеспечит "Корпорация развития Рязанской области" как единое окно по работе с инвесторами в регионе, уточнили в корпорации.

"Туристской инфраструктуры этого востребованного сегодня формата отдыха у нас в области еще не создавалось. Вдоль реки возведут 36 некапитальных жилых модулей с видом на воду для размещения до 114 человек. В самих модулях предусмотрят все базовые коммуникации, включая цифровое телевидение и интернет. Территорию глэмпинг-отеля расчистят от валежника и дикой поросли, проложат пешеходные дорожки, установят камерное освещение", — отметил Никитин.

В планы инвестора также входит расширение пространства рекреационного комплекса за счет строительства двух пешеходных мостов через реку, на противоположном берегу которой работает турбаза "Ока".

Никитин добавил, что первых посетителей будущий всесезонный комплекс будет готов принять уже в конце следующего года.