"Порядка 50 парков Московской области 12 июня в честь Дня России подготовили тематические мероприятия для посетителей", — говорится в сообщении.

Так, в городском парке Красногорска состоится праздничный концерт в рамках XV Всероссийского фестиваля-конкурса народного искусства "Хранители наследия России". В парке "Покровский" в Сергиевом Посаде организуют праздничное шествие с флагом России и выставку фотографий "Уникальные регионы страны".

Флешмобом "Давай, Россия!" отметят праздник в парке "Пегас" в Егорьевском округе. В Орехово-Зуевском парке 30-летия Победы гости смогут принять участие в квесте "Путешествие по регионам России".

Государственные и муниципальные музеи Подмосковья также подготовили праздничные программы. Посетителей ждут фестивали, выставки, тематические экскурсии, мастер-классы, а также интерактивные программы.