Сегодня в 17:52 Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 28 апреля

МОСКВА. 8 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Евро заметно ускорил темпы роста на Московской бирже ближе к вечеру с началом торгов на американских биржах и на фоне падения доллара США на глобальном рынке к большинству мировых валют. При этом курс евро поднялся выше 89 руб. впервые с 28 апреля, доллар торгуется по направлению к 83 руб.