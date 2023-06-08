Курс евро составил 89,02 руб./EUR1 в 17:15 МСК, что на 1,37 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 82,63 руб./$1, подорожав на 69 копеек. Доллар торгуется выше 82 руб. впервые с 17 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 99,7 копейки — до 85,53 рубля.