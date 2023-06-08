Как уточняет "Российская газета", погибший был гражданином России.

«В результате нападения акулы в районе Dream Beach в Хургаде погиб человек. В связи с этим просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг», — говорится в сообщении.

В дипмиссии призвали россиян неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

Генконсульство также выразило соболезнования родным погибшего российского гражданина.

Предыдущие случаи нападения акул на людей в египетской Хургаде отмечались в июле 2022 года. Оба они завершились смертями туристов.