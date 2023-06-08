"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с опережением графика отремонтировали Выборгскую и Арсенальную набережные, протяженностью 3,3 км. Подрядная организация выполнила замену асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановила изношенное покрытие тротуара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Арсенальная и Выборгская набережные относятся к дорогам с высокой интенсивностью движения, по ним проезжают более 30 тыс. автомобилей в сутки. Замена асфальта проводилась поэтапно, по одной полосе без закрытия движения.

"Оба объекта ведут к туристическим местам и социальным объектам. В застройке по Выборгской набережной выделяется бывшая дача графа Головина — один из немногих в Санкт-Петербурге памятников деревянного зодчества эпохи классицизма. На Арсенальной набережной находится областная детская клиническая больница, Михайловское артиллерийское училище и академия, а также бывшее СИЗО "Кресты", который в будущем превратится в музейно-выставочный комплекс", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в завершающей стадии находится ремонт на Пироговской набережной. В данный момент идут работы по обустройству тротуаров.

Ранее сообщалось, что земельный участок и здания "Крестов" на Арсенальной набережной передали ДОМ.РФ.

"Кресты" — одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, было открыто в Петербурге в 1892 году. Изначально это была одиночная тюрьма, в которой после революции 1905 года и в советский период содержались преимущественно политические арестанты. В разные годы здесь находились Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Александр Керенский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев, Константин Рокоссовский, Иосиф Бродский и др. С 1964 года тюрьма "Кресты" стала следственным изолятором N1. До 2017 года изолятор располагался в историческом комплексе на Арсенальной набережной, 7, а в 2017 году переехал в новые помещения в Колпино.