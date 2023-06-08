"Ремонт старинного маяка на берегу Куршского залива стал первым за 115 лет после постройки. Работы стартовали во второй половине марта, а 8 июня, в День маячной службы России и Всемирный день океанов, обновленная башня маяка Заливино предстала перед гостями во всей красе", — говорится в пресс-релизе.

Перечень работ был согласован с региональной Службой охраны объектов культурного наследия. Проведено дополнительное усиление башни, вычинка кирпичной кладки, домастиковка кирпича, восстановление швов, очистка поверхности башни и ее гидрофобизация. Также восстановлены ступени входа в домик смотрителя. Деньги на ремонт поступали как из средств федеральной субсидии, так и из внебюджетных источников.

"Ремонт на башне маяка проводился впервые с даты ее постройки, то есть с 1908 года. Маяк простоит еще не один десяток, а, может быть, и сотню лет. Дальнейшее развитие маячного комплекса включает создание на его территории научно-экспедиционной базы, которая включится в работу по изучению экологии залива", — цитирует пресс-служба генерального директора музея Светлану Сивкову.

По ее словам, ремонт маяка стал одним из пунктов плана по созданию на берегу Куршского залива большой музейной экспозиции. Сюда уже доставлен малый рыболовный транспортный бот, потребовавший серьезного ремонта. Теперь на примере новой достопримечательности музей может рассказывать не только о рыболовецкой отрасли, но и о малом судостроении в регионе, ведь бот был построен на судостроительном заводе в Советске.

Директор отметила, что музей Мирового океана имеет большой опыт возрождения объектов культурного наследия. Силами музея были восстановлены Королевские и Фридрихсбургские ворота, где сейчас располагаются историко-культурные центры, также под музейные цели приспосабливают и бастион "Литва".

Как сообщалось, маяк в Заливино на берегу Курского залива представляет собой башню из красного кирпича высотой более 15 метров. Это один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории области. Его главной особенностью является каменная винтовая лестница и оригинальная медная крыша. Маяк работал по своему предназначению до 1985 года в интересах судов рыболовецких колхозов. В 2021 году он был передан в собственность музея.