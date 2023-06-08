"Опираясь на опыт ряда стран-курортов, считаю необходимым внести в КоАП дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом. Это решение направлено на уважение культуры и традиций Абхазии, а также на улучшение качества отдыха для всех туристов", — заявил депутат Даут Хутаба, представивший документ парламентариям.

В соответствии с принятым постановлением, лица, которые появляются в купальных костюмах или обнаженными на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте и других общественных местах кроме пляжей и мест, отведенных для купания, могут быть оштрафованы в размере 100 минимальных размеров оплаты труда, что составляет 6 тыс. рублей.

Ранее за подобное нарушение в Абхазии предусматривался штраф в размере 300 рублей.

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они вступят в силу 1 августа.

Хутаба предупредил, что руководители городов и районов должны заранее "установить необходимые информационные стенды, чтобы предупредить отдыхающих о новых правилах".