"С 9 по 12 июня местами в крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на реках и водотоках бассейна реки Кубань в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском и Апшеронском районах ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Спасатели призывают жителей и гостей региона следить за погодой и соблюдать правила безопасности, добавили в пресс-службе ведомства.