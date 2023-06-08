"Волонтеров и Изюма можно встретить в разных туристских местах, но чаще всего в районе Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей, Казанского собора, Александровского сада", — говорится в сообщении.

Изюм породы акита-ину присоединился к проекту информационной поддержки гостей Петербурга в 2022 году. Уточняется, что некоторые туристы и горожане специально приезжали в те локации, где он дежурил со своей хозяйкой Кристиной, ради встречи с собакой.

Изюм, как и остальные волонтеры, работает в футболке с логотипом в фирменных цветах проекта.

Как сообщалось, за две недели работы в новом сезоне волонтеры проекта "Турпомощь/AskmeSPb" ответили на 3,5 тыс. запросов туристов.

Проект курируют комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро, в нем задействованы студенты и выпускники петербургских профильных вузов. Они отвечают на вопросы о городе, событиях, общественном транспорте, раздают карты и буклеты.