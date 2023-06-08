Изюм породы акита-ину присоединился к проекту информационной поддержки гостей Петербурга в 2022 году. Уточняется, что некоторые туристы и горожане специально приезжали в те локации, где он дежурил со своей хозяйкой Кристиной, ради встречи с собакой.
Изюм, как и остальные волонтеры, работает в футболке с логотипом в фирменных цветах проекта.
Как сообщалось, за две недели работы в новом сезоне волонтеры проекта "Турпомощь/AskmeSPb" ответили на 3,5 тыс. запросов туристов.
Проект курируют комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро, в нем задействованы студенты и выпускники петербургских профильных вузов. Они отвечают на вопросы о городе, событиях, общественном транспорте, раздают карты и буклеты.