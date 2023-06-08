Председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов сообщил на заседании, что 25 мая в Шарангском районе была выявлена вспышка гриппа птиц. На месте собрано около 150 трупов чаек, они были утилизированы, проведены эпидемиологические мероприятия.

Он отметил, что озерная чайка не попадает в охотничьи ресурсы, однако именно "она является фактором передачи этого опасного вируса". Поэтому ведомство сможет провести необходимые для купирования распространения вируса мероприятия, если этот вид птицы будет включен в охотничьи ресурсы.

"Тогда мы сможем провести мониторинговый отстрел, дополнительные лабораторные исследования, собрать кладки яиц и благополучно ликвидировать очаг. И в дальнейшем мониторинговый отстрел чаек поможет нам своевременно принять меры по ликвидации этого опасного заболевания", — отметил Курюмов.

Изменения в законопроекте приняты сроком на 1 год.

Озерная чайка — самый распространенный вид чайки в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в начале мая тела погибших от гриппа птиц чаек были обнаружены в Глазове и Ижевске, а также в Кезском и Красногорском районах республики. Власти оценивали ситуацию с гриппом птиц как очень напряженную. На этом фоне Госсовет Удмуртии разрешил охоту на чаек и крачек.

В это же время вирус гриппа птиц был обнаружен у чаек, погибших на территории Немского и Фаленского районов Кировской области.

Кроме того, в начале мая специалисты ветеринарной службы Марий Эл выявили вирус гриппа птиц в трупах чаек, обнаруженных на берегу пруда в селе Вятское Советского района республики.

7 июня сообщалось, что грипп птиц был выявлен на птицефабрике "Приволжской" в Марий Эл. По информации комитета ветеринарии республики, за пределами птицефабрики также был обнаружен труп вороны, у которой выявлен РНК вируса гриппа.

Сколько всего птиц содержится на предприятии, не уточнялось.

В свою очередь, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на заседании парламента 8 июня сообщил, что поголовье на марийской птицефабрике — 600 тыс. птиц.