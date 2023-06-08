"Оказалось, что московские школьники с сопровождающими возвращались с базы отдыха в Калужской области домой. С водителем автобуса, который прибыл из Москвы, чтобы забирать детей, произошел конфликт. Сейчас все обстоятельства выясняются", — рассказал Шапша.

После конфликта водитель высадил пассажиров и уехал. Дети и взрослые заявили инспекторам, что причиной ссоры стало поведение водителя на дороге. Сотрудники ГИБДД дождались вместе с детьми другого автобуса, из Калуги. Школьников сопроводил до граница региона экипаж ГИБДД. Никто не пострадал.