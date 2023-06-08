"Мы недавно открыли движение по первой части велодорожки от КПП до поселка Лесное. В общей сложности это 7 километров, где специальное покрытие уже уложено. Первые отзывы велосипедистов самые положительные. Они впервые наслаждаются поездкой, не опасаясь довольно плотного потока машин, что характерно для каждого лета", — сказал Калина.

По его словам, при строительстве дорожки не забыты и пешеходы. Ее ширина составляет три метра. Разметка отведет для движения велосипедистов 1,2 метра, а для пешеходов — 60 сантиметров, что вполне достаточно.

Директор отметил, что строительство новых участков велодорожки продолжается. Порядка 28 километров дороги уже подготовлено для укладки твердого покрытия. Планируется, что к началу ноября все дорожное полотно будет готово. Велосипедисты смогут поехать по ней уже в конце года.

"Однако все работы на объекте будут завершены в начале следующего года. И уже весной, да и зимой она сможет предоставить отдыхающим хорошие возможности для комфортах поездок и прогулок", — добавил Калина.

Он напомнил, что строительство велотрассы проходит в три этапа. Первый этап — это участок от поселка Лесной до Зеленоградска, 2 этап — от Лесного до Рыбачьего, 3 этап — от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года. На проект из федерального бюджета выделено более 408 млн рублей.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина — 44 километра. Она пройдет в пределах 15-20 метров от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск-Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги, пояснил директор нацпарка.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.