Как сообщила пресс-служба регионального правительства, соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО "Волга Эстейт" Андрей Никифоров.

Проект будет реализован инвестором совместно с АО "Корпорация "Туризм.РФ" за счет собственных и заемных средств.

Комплекс будет состоять из двух гостиниц категорий "3 и 4 звезды", рассчитанных на 138 номеров. Предусмотрены объекты инфраструктуры. Рядом расположится корпус торговых рядов.

Внешне здания будут стилизованы под дореволюционную городскую застройку, утраченную в начале XX века. Комплекс планируется построить до декабря 2026 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Волга Эстейт" зарегистрировано в апреле 2022 года в Угличе. 100% уставного капитала принадлежит московскому ООО "Взморье", подконтрольному Бачину.

Бачин — один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных им проектов курорты "Роза Хутор", "Ярославское взморье", "Завидово" и другие.