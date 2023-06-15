Проект будет реализован инвестором совместно с АО "Корпорация "Туризм.РФ" за счет собственных и заемных средств.
Комплекс будет состоять из двух гостиниц категорий "3 и 4 звезды", рассчитанных на 138 номеров. Предусмотрены объекты инфраструктуры. Рядом расположится корпус торговых рядов.
Внешне здания будут стилизованы под дореволюционную городскую застройку, утраченную в начале XX века. Комплекс планируется построить до декабря 2026 года.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Волга Эстейт" зарегистрировано в апреле 2022 года в Угличе. 100% уставного капитала принадлежит московскому ООО "Взморье", подконтрольному Бачину.
Бачин — один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных им проектов курорты "Роза Хутор", "Ярославское взморье", "Завидово" и другие.