В протоколе, опубликованном на сайте госзакупок, говорится, что к участию в торгах были допущены три компании, но их названия кроме победителя не раскрываются. Причем "УНР-524 Полимертепло" предложило выполнить работы за начальную стоимость контракта — 1,958 млрд рублей. Другие участники конкурса были готовы выполнить контракт по более низкой цене, но они оказались менее опытными в исполнении крупных заказов. В связи с этим комиссия отдала предпочтение компании из Петербурга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "УНР-524 Полимертепло" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1993 году. С конца 2021 года ее единственным владельцем является местный предприниматель Борис Ярема. Ранее компания была подразделением треста "Сантехмонтаж-62" Главленинградстроя, образованного в 1947 году. "УНР-524 Полимертепло" занимается инженерными изысканиями, проектированием и строительством различных объектов в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Выручка ООО в 2022 году резко подскочила до 4 млрд рублей, хотя ранее не доходила до 1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 83,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подрядчику предстоит за 2023-2025 годы спроектировать и выполнить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома, включая рулежные дорожки. При этом сдать объект необходимо до 6 октября 2026 года.

Аэропорт "Тиличики", обслуживающий более 70% всех авиамаршрутов внутри региона, нуждается в реконструкции после землетрясения. ВПП постепенно погружается в воду, поскольку расположена на песчаной косе. Из-за погодных условий и размокающей полосы аэропорт не принимает самолеты до 40 дней в году. В начале 2022 года губернатор Камчатского края Владимир Солодов обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать выделению федеральных средств на реконструкцию аэропорта. "Нужно реконструировать", — согласился тогда президент.